Апрель подарит и отнимет

Второй весенний месяц одним россиянам принесет добро, другим добавит забот

С 1 апреля социальные пенсии и выплаты, привязанные к их размерам, будут увеличены почти на 2,9%. То есть средняя сумма пособий по старости составит 9062 рубля. На это в 2018 г. выделено 9,6 млрд рублей.

Индексация затронет почти 4 миллиона граждан нашей страны. Прибавка в пределах 255 руб. пойдет не только получателям социальной пенсии, но и ветеранам Великой Отечественной войны, проходившим службу по призыву военнослужащим и членам их семей, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах гражданам и членам их семей, а также работникам летно-испытательного состава, уточняет РИА ФАН.

Также с субботы вступит в действие принятый в марте закон, который позволяет потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. От нововведения выиграют все стороны.

"Потребители получат дополнительные гарантии, что управляющая компания не будет крутить эти деньги, не будет убегать с ними куда-то, не будет их похищать", – пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. У РСО появится возможность в случае задолженности "обращаться и напрямую выходить на договоры с потребителями", добавил он. "А управляющие компании избавятся от нетрадиционных кредиторских обязательств перед ресурсоснабжающими организациями", – заключил депутат.

На этом приятные новости, увы, заканчиваются. Остальное потребует некоторых затрат.

Всего месяц в распоряжении тех, кто хочет получить льготы по налогам на имущество без лишней волокиты. Они должны подать заявление об этом до 1 мая, последний срок – 30 апреля. Речь о "физических лицах, у которых впервые только в 2017 году возникло право в получение налоговых льгот, например, в связи с приобретением статуса многодетных, по причине выхода на пенсию и т.п.", – пояснил "Российской газете" управляющий партнер компании LDD Заур Алескеров.

Несладко придется автолюбителям. Во-первых, ставки утилизационного сбора для легковых автомобилей и грузовиков вырастут на 15%, а на отдельные машины и гораздо больше. Для железных коней с объемом двигателя 2 – 3 л них ставка поднимется на 49%, а для машин коммерческого класса (LCV) и вовсе на 52%. На грузовики повышение может составить вообще 130%.

С 28 апреля правила дорожного движения потребуют запоминать разметку в виде наклонных пересекаемых желтых линий, которую в народе прозвали "вафельницей", и дорожный знак, обозначающий приближение к перекрестку, участок которого ею обозначен.

Заметно подорожают и услуги почты. Тариф на простое письмо – 22 руб. – не изменится, как и на и обычную бандероль, она по-прежнему обойдется в 40 рублей. А вот заказная почтовая карточка будет стоить 37 руб., пересылка заказного письма весом до 20 г обойдется в 46 рублей.

Кроме того, не всем будет доступна лотерея. С 7 апреля продавать лотерейные билеты, в том числе электронные и лотерейные квитанции, несовершеннолетним россиянам строго запрещено. Как и выплачивать выигрыши тем, кому не исполнилось 18 лет. А если выигрыш больше 15 тыс. руб., в обязательном порядке идентификация будет проводиться победителей, для чего потребуются паспорта.