Овощи оказались секретным ингредиентом для здоровья сосудов

Различные виды капусты – обыкновенная, брюссельская, брокколи и цветная – благотворно влияют на состояние артерий взрослых женщин.

Здоровое питание влияет не только на вес человека, но и на состояние его здоровья. Австралийские ученые выяснили, как те или иные овощи влияют на состояние сердца и сосудов. Результаты их исследования опубликованы в журнале JAHA. Начиная с 1998 г. они мониторили состояние здоровья почти тысячи пожилых женщин.

Выяснилось, что включение в рацион питания большого количества овощей улучшает состояние артерий. Женщины, употреблявшие в день свыше 200 граммов, реже сталкивались с проблемой утолщения стенок кровеносных сосудов. В свою очередь, плохое состояние артерий вызывает ухудшение мозгового кровообращения, а также ведет к ранним инфарктам и инсультам.

Медики подчеркивают, что даже небольшое уменьшение толщины стенок артерий резко понижает вероятность преждевременной смерти. Самые лучшие результаты показали те дамы, которые ели много овощей семейства крестоцветных: брокколи, цветную капусту, а также обычную и брюссельскую. Хотя специалисты предупреждают, что стенки сосудов от холестериновых бляшек защищают не только эти овощи, уже сейчас можно с уверенностью посоветовать прекрасным дамам есть побольше капусты, чтобы оставаться молодыми.