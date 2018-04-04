Ученые нашли секрет вечной молодости
Различные виды капусты – обыкновенная, брюссельская, брокколи и цветная – благотворно влияют на состояние артерий взрослых женщин.
Здоровое питание влияет не только на вес человека, но и на состояние его здоровья. Австралийские ученые выяснили, как те или иные овощи влияют на состояние сердца и сосудов. Результаты их исследования опубликованы в журнале JAHA. Начиная с 1998 г. они мониторили состояние здоровья почти тысячи пожилых женщин.
Выяснилось, что включение в рацион питания большого количества овощей улучшает состояние артерий. Женщины, употреблявшие в день свыше 200 граммов, реже сталкивались с проблемой утолщения стенок кровеносных сосудов. В свою очередь, плохое состояние артерий вызывает ухудшение мозгового кровообращения, а также ведет к ранним инфарктам и инсультам.
Медики подчеркивают, что даже небольшое уменьшение толщины стенок артерий резко понижает вероятность преждевременной смерти. Самые лучшие результаты показали те дамы, которые ели много овощей семейства крестоцветных: брокколи, цветную капусту, а также обычную и брюссельскую. Хотя специалисты предупреждают, что стенки сосудов от холестериновых бляшек защищают не только эти овощи, уже сейчас можно с уверенностью посоветовать прекрасным дамам есть побольше капусты, чтобы оставаться молодыми.
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