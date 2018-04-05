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Жаркое лето-2010 может повториться

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Метеорологи предупредили россиян об аномальной жаре

Синоптики считают, что погода летом этого года будет сухой и очень теплой. В мае и июне осадков на большей части страны ожидается мало, поэтому вырастет опасность возникновения пожаров.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключает, что, как и 8 лет назад, пожары заполыхают по всей Центральной России, сообщает НСН.

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Вильфанд также рассказал "Интерфаксу", что всю пасхальную неделю в Москве и области будет тепло и солнечно. "Голубое, почти безоблачное небо, ни капли осадков, температура днем +8 ... +13°С, небольшой ветер – 5-10 м/с. Замечательная погода", – пообещал глава Гидрометцентра.

В пятницу, 6 апреля, в столице воздух прогреется до +13 ... +15°С, пройдут дожди, погода будет ветреная. В субботу, 7 апреля, она начнет меняться: антициклон принесет ясную, хотя и более прохладную погоду – до +7 ... +9°С днем, ночью около 0°С. А в пасхальное воскресенье, 8 апреля, потеплеет и будет солнечно.

В понедельник в Москве и Подмосковье местами ожидается до +16°С.

Валентина МАЙОРОВА
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