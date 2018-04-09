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Москву затопят ливни

В середине этой недели в столичном регионе пройдут сильные дожди

В Москву и область прорвется холодный атмосферный фронт, предупредили синоптики.

В понедельник и вторник, 9 и 10 апреля, столбики термометров в регионе поднимутся до +18 ... +19°C. Но это продлится недолго, пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на метеорологов.

В среду на столицу и область обрушатся ливни. И в конце рабочей недели температура воздуха упадет до +10 ... +12°C , как и положено в это время.

А вот в некоторых регионах России в эти дни снова может пойти снег. Об этом рассказала ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Алла НИКИТИНА
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