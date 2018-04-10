Сушилки для рук очень опасны

Удобное бытовое устройство оказалось разносчиком заразы

Ученые предупредили: установленные в общественных туалетах сушилки для рук нужно обходить как можно дальше. Поскольку эти агрегаты, выдувающие теплый воздух, на самом деле являются настоящим рассадником бактерий.

Чтобы подтвердить эти слова, сотрудники университета Коннектикута (США) взяли чаши Петри с питательной средой и поместили их в разных местах туалетной комнаты: на открытом воздухе, около вентиляторов небольшой мощности и под сушилки для рук, говорится в статье издания Applied and Environmental Microbiology.

Результаты кошмарны. Уже через 30 секунд в сосуде около сушилки образовывались от 18 до 60 колоний различных бактерий. В чаше под вентилятором через 20 минут ученые могли обнаружить от 5 до 12 колоний. В чашах, стоящих на открытом пространстве, за время эксперимента максимум образовывалась одна бактериологическая колония.

Ученые отмечают, что даже самые современные фильтры не способны полностью защитить пользователей от бактерий, активно размножающихся в потоке теплого воздуха от сушилки. В лучшем случае число высеиваний сокращалось в 4 раза.

Чаще всего среди них встречались поселения золотистого стафилококка, разных видов энтерококков, клебсиеллы и ацинетобактеров. Они вызывают расстройство желудка, конъюнктивит, сепсис и даже менингит и пневмонию.

Таким образом, вымытые руки лучше держать подальше от сушилок. В крайнем случае можно использовать одноразовые бумажные полотенца. Хотя в этом случае больший вред наносится природе.