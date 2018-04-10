На Москву обрушится снежный шторм

Погода недолго радовала москвичей майским теплом

В ближайшие часы на Москву и Подмосковье обрушится резкое похолодание. Дождь, мокрый снег, сильный северный и северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с ждут обрадовавшихся теплу москвичей и гостей столицы.

О прогнозе сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Отмечается, что ухудшение погоды связано с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта. Температура воздуха в городе опустится до 0 ... +5°С. Для сравнения, днем 10 апреля в столице было тепло и солнечно, до +20°С.

МЧС рекомендует москвичам быть осторожнее и внимательнее, а также одеться потеплее.