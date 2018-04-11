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Начальнику пожарного звена в Кемерово грозит тюрьма

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Дело возбудили по статье "халатность"

СК возбудил уголовное дело против начальника пожарного звена, который выехал на пожар в Кемерово.

По версии следствия, Сергей Генин вошел в горящее здание через запасной вход. Ему сообщили о большом количестве людей в кинозалах и показали кратчайшую дорогу, однако он проигнорировал это. Кроме того, он не сверился с план-схемами, сообщает Telegram-канал Mash.

Дойдя до 4-го этажа, пожарные уперлись в тупик и вернулись назад. Только после этого они попали на этаж, где вовсю уже бушевал огонь. Таким образом, они утратили время на спасение людей.

В доме Сергея Генина проводят обыски.

При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который случился 25 марта, погибли 64 человека. Среди жертв было много детей. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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