Начальнику пожарного звена в Кемерово грозит тюрьма

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СК возбудил уголовное дело против начальника пожарного звена, который выехал на пожар в Кемерово.
По версии следствия, Сергей Генин вошел в горящее здание через запасной вход. Ему сообщили о большом количестве людей в кинозалах и показали кратчайшую дорогу, однако он проигнорировал это. Кроме того, он не сверился с план-схемами, сообщает Telegram-канал Mash.
Дойдя до 4-го этажа, пожарные уперлись в тупик и вернулись назад. Только после этого они попали на этаж, где вовсю уже бушевал огонь. Таким образом, они утратили время на спасение людей.
В доме Сергея Генина проводят обыски.
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который случился 25 марта, погибли 64 человека. Среди жертв было много детей.
Госпожа немецкий канцлер пытается сохранить лицо и перед Россией, и перед Незалежной
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