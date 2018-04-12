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"Аэрофлот" перестанет летать в США

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Tzu-chao Lin
Крупнейший российский авиаперевозчик может прекратить полеты в Штаты

Единственная авиакомпания РФ, которая летает в США, может прекратить полеты за океан. Сотрудники "Аэрофлота" столкнулись с тем, что им целый месяц отказывают в выдаче и продлении американских виз.

Таким образом, число пилотов и бортпроводников, которые могут посещать Соединенные Штаты, ежедневно сокращается. По сообщению Telegram-канала Mash, к началу лета перелеты через Атлантику станут невозможными, поэтому "Аэрофлот" попросит МИД РФ решить эту проблему с посольством США.

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Telegram-канал WarGonzo ранее сообщал, что в Нью-Йорке, рядом с гостиницей на Лонг-Айленде, где ночует летный состав российской авиакомпании, круглосуточно дежурят полицейские и осматривают всех гостей.

Валентина МАЙОРОВА
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