Арестован командир пожарных в Кемерово

Сергей Генин обвинен в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня"

Центральный районный суд Кемерово отправил под арест на два месяца начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня".

Генина обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть не менее 37 человек. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, он со своей командой потерял время, которое мог использовать для спасения людей из кинозала №2, сообщает телеканал "360".

Адвокат Сергея Генина, сообщил, что у его подзащитного нарушена психика после участия в боевых действиях в Чечне, а также плохой сон и нервозность. В связи с этим он попросил не арестовывать пожарного. "МЧС также просит не брать Генина под стражу в связи с его положительной характеристикой и психическим состоянием", – цитирует защитника "Лента.ру".

Однако представитель прокуратуры Кемеровской области в суде сообщила о шести выговорах, которые были вынесены пожарному за нарушения порядка организации тушения пожаров, в том числе правил эвакуации людей. Также она назвала непрофессиональными его действия при тушении "Зимней вишни".

Была в суде показана и запись с камер наблюдения, на которой видно, как пожарные прибыли к торгово-развлекательному центру и к ним подбежал очевидец, показывавший направление к лестнице, по которой можно было добраться до заблокированных в кинозале людей. Однако Генин предпочел послушать охранника, который рассказал прибывшим о местонахождении очага и увел их за собой.

При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который случился 25 марта, погибли 64 человека. Среди жертв было много детей.