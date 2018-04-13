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Кинотеатры спустят с верхних этажей

МЧС предлагает располагать детские центры и кинозалы на первых этажах ТРЦ

С предложением размещать кинотеатры и детские центры на первых, а не на верхних этажах ТРЦ выступил начальник нормативно-технического отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Андрей Макеев, сообщает агентство "Москва".

По его словам, обычно кинозалы располагаются выше второго-третьего этажа в торгово-развлекательных комплексах. "В дальнейшем необходимо рассматривать вопрос о нахождении детских помещений, кинотеатров на нижних этажах здания, на первом, например", – сказал Макеев, выступая на круглом столе комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, посвященном проблемам безопасности в ТРЦ.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, многие из которых не смогли выбраться из задымленного кинозала на верхнем этаже. Ранее сообщалось, что был арестован обвиняемый в халатности при тушении возгорания пожарный, напоминает "Газета.ру".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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