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Покушение на Терезу Мэй обошлось без русских

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Pinney
В Лондоне раскрыли детали попытки обезглавить британского премьера

Молодой фанатик Нааимур Рахман предстал перед Магистратским судом Лондона. Его обвиняют в организации покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Обвиняемый отрицает свою вину. Однако у следствия есть доказательства – видео, на котором 20-летний исламист рассказывает втершемуся ему в доверие агенту Ми-5 детали плана кровавого преступления.

Так, Рахман предполагал взорвать ворота резиденции премьера на Даунинг-стрит. Затем обезвредить охрану, распылив газ из перцового баллончика. Потом рассчитывал за 10 секунд добежать до самой Терезы Мэй и с помощи ножа "снять голову" премьера, пишет "Лайф" со ссылкой на британскую прессу.

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По мнению стороны обвинения, Рахмон был увлечен идеями ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и готовился стать смертником.

При этом надо отметить, что следов, ведущих в Россию, в этом деле пока британские следователи, как в случае с отравлением Скрипалей, не нашли. 

Ранее Лондон без доказательств обвинил Москву в организации покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Вера СВЕТЛОВА
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