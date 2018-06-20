Покушение на Терезу Мэй обошлось без русских

В Лондоне раскрыли детали попытки обезглавить британского премьера

Молодой фанатик Нааимур Рахман предстал перед Магистратским судом Лондона. Его обвиняют в организации покушения на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Обвиняемый отрицает свою вину. Однако у следствия есть доказательства – видео, на котором 20-летний исламист рассказывает втершемуся ему в доверие агенту Ми-5 детали плана кровавого преступления.

Так, Рахман предполагал взорвать ворота резиденции премьера на Даунинг-стрит. Затем обезвредить охрану, распылив газ из перцового баллончика. Потом рассчитывал за 10 секунд добежать до самой Терезы Мэй и с помощи ножа "снять голову" премьера, пишет "Лайф" со ссылкой на британскую прессу.

По мнению стороны обвинения, Рахмон был увлечен идеями ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и готовился стать смертником.

При этом надо отметить, что следов, ведущих в Россию, в этом деле пока британские следователи, как в случае с отравлением Скрипалей, не нашли.

Ранее Лондон без доказательств обвинил Москву в организации покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.