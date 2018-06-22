В Москву пришла тропическая жара
Столичных жителей и многочисленных гостей Москвы сегодня ждет самый знойный день с начала года. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров в городе покажут до +29°С +31°С, по области – до +32°С.
Во второй половине дня на северо-западе Подмосковья могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы, предупреждает Гидрометцентр.
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В субботу тоже будет жарко: максимальная температура в столице достигнет +30°С +32°С , по области +27°С +32°С. Однако с запада в столичный регион идет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и порывистым ветром.
В воскресенье, 24 июня, дожди будут время от времени поливать москвичей и дачников, порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем будет чуть прохладнее, чем в субботу: в Москве +25°С +27°С , в Подмосковье +22°С +27°С, на юго-востоке области столбики термометров покажут +32°С.Похолодает в столице лишь к понедельнику – 25 июня ожидается +20°С +22°С. Из-за смены воздушных масс пройдут ливни, грозы, будет дуть шквалистый ветер, рассказали РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".
Кстати, 22 июня – начало астрономического лета.
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