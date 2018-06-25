Москва расплавится от аномальной жары

Горожане испугались повторения страшного лета

Экстремально жаркая погода ждет жителей столицы на этой неделе. Если ее начало будет сопровождаться вполне комфортной погодой + 23 … 26 °С, то уже в четверг на город обрушится тропическая жара и столбики термометров поднимутся до отметки + 31 °С.

В рабочие дни москвичей ждет переменная облачность без осадков. Однако уже в субботу при температуре + 32 °С, в город придут кратковременные дожди, отмечает "Гидрометеоцентр".

Безусловно, горожан волнует, не повторится ли ситуация лета 2010 года, когда температура воздуха в столичном регионе 44 дня подряд превышала плюс 30 градусов.

"Нет, такая жара этим летом нам не грозит", – успокаивает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, добавляя, что температура этого июня выше нормы, но не аномально, пишет "Российская газета". При этом, по его словам, почва в Подмосковье за весну и лето "хорошо пропиталась водой, поэтому засуха точно не грозит".

Ученый уверяет, что, согласно долгосрочным прогнозам, московское лето будет переменчивым, но теплым.

Напомним, что 23 июня в Москве была зафиксирована рекордная для этого лета температура – + 33 °С.

Депутаты от партии ЛДПР предлагают в жару ввести дополнительный выходной за счет работодателя для россиян с сердечно‐сосудистыми заболеваниями, передает телеканал "360".