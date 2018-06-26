Названа окончательная версия крушения Ан-148

Следователи сообщили, что привело к гибели 71 человека

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 рухнул в Подмосковье из-за ошибки пилотов. О причинах авиакатастрофы, которая случилась в феврале, сообщается на сайте СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин приехал на место трагедии и ознакомился с результатами расследования.

Приборы воздушного судна выдали неверные показатели, потому что датчики обледенения забыли включить.

Командир экипажа Валерий Губанов руководствовался неправильными данными, когда разогнал самолет и перевел его в пикирование. Это привело к нарушению наклона. В результате лайнер потерял управляемость.



"Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение", – сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Напомним, несогласованные действия летчиков рассматривались в качестве основной версии. Сегодня она подтвердилась.



