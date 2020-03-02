На борту привели в действие три СВУ

Малазийский "Боинг" MH17 разрушился в воздухе из-за трех взрывов внутри самолета. Такую версию озвучил авиационный технический эксперт Юрий Антипов. На своей странице в Facebook он провел подробный анализ крушения авиалайнера и пришел к выводу, чтобы в "Боинге" были заложены три самодельных взрывных устройства, которые активировали по радиосигналу.

В качестве доказательство Антипов приводит запись переговоров пилота истребителя ВВС Украины и показания свидетеля из Петропавловки, с которым автор блога общался лично. Кроме того, эксперт оперирует записями переговоров пилотов украинских штурмовиков, которые также были недалеко от "Боинга". Сопоставив все данные, он уверяет, что версия следователей Нидерландов о том, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", перевезенного из России на территорию ДНР, не выдерживает никакой критики.

Ранее Международная совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием крушения "Боинга", заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава JIT Фред Вестербеке. По его словам, ракету запустили из российского "Бука", и Москва должна была признать ошибку. Однако вместо этого она вообще не помогала расследовать дело в течение последних пяти лет. Правда, имени свидетеля Вестербеке не назвал.

18 февраля из документов голландской разведки стало известно, что в день крушения самолет находился вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией "Буков". Это означает, что если и был комплекс, то его привезли в район ЧП.

Суд в Гааге над четырьмя подозреваемыми состоится уже 9 марта. Шансов, что кто-то из них явится в зал суда, практически нет. Ранее Россия просила перенести суд в Москву, однако в этом ей было отказано.