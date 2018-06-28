В небе над Москвой возникла аномалия

Необычные облака светились серебром

Их можно было увидеть вчера вечером. Многие наблюдали за явлением. Это не редкость, но для лета в Москве нехарактерно, заявили в Метеобюро столицы.

Серебристые облака хорошо видны в вечерние и утренние часы. Они находятся высоко, подсвечиваются лучами солнца, поэтому их цвет и кажется необычным, пояснила главный специалист ведомства Татьяна Позднякова.

Снимки неба с "серебром" появились в соцсетях. Одни видели это накануне вечером, другие – сегодня утром.

Между тем, что касается погоды в приближающиеся выходные, то синоптики разошлись во мнениях, отмечает телеканал "360".

Одни предупредили о жаре. Другие пообещали похолодание и грозы с градом, а также усиление ветра до 15 – 20 м/с, местами до 22 м/секунду. И пояснили это выходом южного циклона, передает "Подмосковье сегодня".