В небе над Москвой возникла аномалия
Их можно было увидеть вчера вечером. Многие наблюдали за явлением. Это не редкость, но для лета в Москве нехарактерно, заявили в Метеобюро столицы.
Серебристые облака хорошо видны в вечерние и утренние часы. Они находятся высоко, подсвечиваются лучами солнца, поэтому их цвет и кажется необычным, пояснила главный специалист ведомства Татьяна Позднякова.
Снимки неба с "серебром" появились в соцсетях. Одни видели это накануне вечером, другие – сегодня утром.
Между тем, что касается погоды в приближающиеся выходные, то синоптики разошлись во мнениях, отмечает телеканал "360".
Одни предупредили о жаре. Другие пообещали похолодание и грозы с градом, а также усиление ветра до 15 – 20 м/с, местами до 22 м/секунду. И пояснили это выходом южного циклона, передает "Подмосковье сегодня".
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