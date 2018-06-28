Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В небе над Москвой возникла аномалия

Необычные облака светились серебром

Их можно было увидеть вчера вечером. Многие наблюдали за явлением. Это не редкость, но для лета в Москве нехарактерно, заявили в Метеобюро столицы.

Серебристые облака хорошо видны в вечерние и утренние часы. Они находятся высоко, подсвечиваются лучами солнца, поэтому их цвет и кажется необычным, пояснила главный специалист ведомства Татьяна Позднякова. 

Снимки неба с "серебром" появились в соцсетях. Одни видели это накануне вечером, другие – сегодня утром.

Между тем, что касается погоды в приближающиеся выходные, то синоптики разошлись во мнениях, отмечает телеканал "360".

Одни предупредили о жаре. Другие пообещали похолодание и грозы с градом, а также усиление ветра до 15 – 20 м/с, местами до 22 м/секунду. И пояснили это выходом южного циклона, передает "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Власти Украины загнали экономику страны в могилу

Заводы и фабрики разрушаются без экономических связей с Россией

Россияне получили допинг перед матчем с Испанией

К игрокам приехал бывший тренер команды, который воодушевил спортсменов на победу в важной игре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей