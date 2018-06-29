Ураган идет на столицу
В пятницу, 29 июня воздух прогреется до 28..30 °С, осадков не ожидается. Однако, в первые дни июля синоптики обещают грозы и понижение температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В течение выходных погода будет дождливой, местами пройдет гроза. В субботу, 30 июня, столбики термометров поднимутся до 26..28 °С. Ветер юго-восточный 5-10 м/c. При этом его порывы при грозе достигнут 15-20 м/c. В воскресенье, 1 июля, температура составит 21..26 °С. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. – говорится на сайте ведомства.
По прогнозам специалистов, такая погода будет и на следующей неделе. Так, в понедельник, 2 июля, воздух прогреется 21..26 °С, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c., местами возможны небольшие дожди.
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