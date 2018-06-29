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Роспотребнадзор рекомендует пить больше воды

Фото: GLOBAL LOOK press/McPHOTO
Медики рассказали, как спасаться от аномального зноя

В ближайшие выходные температура в Москве и области превысит 30-градусную отметку. А на юге России пришедший из Африки антициклон разогреет воздух до 43 ... 45 °С. Конечно, некоторые россияне будут рады такой тропической жаре, но для других она станет серьезным испытанием.

Специалисты посоветовали, как при такой погоде избежать перегрева организма. В частности, одним из способов станет обильное питье – не менее 1,5 л воды ежедневно, отмечается в материале пресс-службы "Роспотребнадзора".

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При этом следует воздержаться от сладких и газированных напитков, а также слишком холодной воды. Лучше пить минеральную воду, чай, морс и отвары из сухофруктов. А вот от употребления алкоголя необходимо отказаться совсем.

Есть в жару надо фрукты и овощи, перенеся приемы пищи на утреннее и вечернее время. Мясо-же и жирные и калорийные блюда в эти дни стоит свести к минимуму, считают медики.

В сообщении отмечается, что по возможности, надо реже выходить на улицу и ездить на общественном транспорте, выбирая для прогулок светлую одежду из натуральных тканей.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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