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Осенняя непогода задержится надолго

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Синоптики дали неутешительный прогноз

Начало рабочей недели в столице оказалось нерадостным. Хмурое небо, лужи на асфальте, требующая пиджаков и курток температура воздуха напомнили, скорее, сентябрь, чем середину лета.

По данным Гидрометцентра, дальше будет только хуже. Если в понедельник, 2 июля, столбики термометров днем дотянутся в момент прояснения облачности до +24°С, то во вторник, 3 июля, теплее +20…+22°С не ожидается.

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Пик холода придется на среду, 4 июля: всего +10…+12°С  ночью и до +18°С днем. К тому же практически без перерыва дождь.

Четверг и пятница окажутся немногим теплее. И лишь в выходной воздух прогреется днем до комфортных +25°С. Правда, с зонтиками москвичам расставаться не рекомендуется всю неделю.

И все же погода в Москве заметно лучше, чем в Северной столице. Там максимум понедельника составит +16...+18°С, пишет FlashNord. При этом на фоне северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с и повышенной влажности из-за кратковременных осадков на улице будет казаться холоднее. В дальнейшем солнце станет проглядывать чаще, что позволит дневной температуре держаться на отметке +20...+21°С.

Вера СВЕТЛОВА
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