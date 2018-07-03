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Закон о пьяном вождении вступил в силу

Фото: "Утро"
Новые правила уберут пробелы в области обеспечения безопасности на дорогах

Во вторник, 3 июля начали действовать поправки в закон о вождении в пьяном виде. Теперь административная ответственность вводится, если в крови обнаружено свыше 0,3 грамма спирта на литр.

Таким образом, анализ крови стал дополнительным способом установления факта опьянения водителя, ранее это можно было сделать только с помощью дыхательного теста, напоминают РИА "Новости".

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Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов объяснил, что поправки приняты для того, чтобы водителей, которые после тяжелого ДТП находятся без сознания, можно было привлечь к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По информации ГИБДД, в прошлом году в стране произошло более 16 тыс. аварий с участием пьяных водителей – это несколько меньше, чем в 2016 год. В результате этих ДТП погибли свыше 4,6 тыс. человек. 

Валентина МАЙОРОВА
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