Документы из сервисов Google попали в "Яндекс" по халатности

Пользователям Google рекомендовали самим заботиться о защите данных

Те любители сервисов Google, которые выполняют рекомендации по защите личной информации, могут не беспокоиться – их документы не станут достоянием общественности. А вот если в облачное хранилище попадает файл, не защищенный паролем, его безопасность не гарантирована. Так компания Group IB прокомментировала ситуацию, когда конфиденциальные документы из Google Docs и Google Drive стали выпадать в ответ на поисковые запросы в "Яндексе".

Проблема обнаружилась 4 июля. Тысячи файлов, размещенных в Google Docs и Google Drive, попали в Интернет. Таким образом имена и фамилии пользователей, номера телефонов, пароли и прочие личные данные стали доступны всем желающим. Среди находок – финансовые документы ряда компаний и даже таблица с перечнем проституток, проживающих в Санкт-Петербурге, с указанием возраста, расценок и комментариев по качеству оказываемых услуг, сообщает "Лайф".

В "Яндексе" поспешили оправдаться: проблема не связана с особенностями работы поисковой системы. "Поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. В выдачу не попадают страницы, индексация которых запрещена", – приводит РБК заявление представителя "Яндекса".

"Это не утечка конфиденциальных данных, а банальная халатность пользователей сервисов Google Docs и Google Drive, – подтвердили в Group IB. – Когда вы создаете файл в GD, у вас есть несколько опций по выбору доступа к нему. Если у вас в настройках стоит галочка напротив "общедоступно для поиска и просмотра", ваш файл может индексироваться поисковыми машинами", – пояснили эксперты.

Известно, что "Яндекс" уже к 1.30 мск 5 июля закрыл возможность интернет-пользователям находить через поиск документы с Google-сервисов. Однако, по некоторым данным, другие поисковые системы не отреагировали на проблему столь же оперативно.