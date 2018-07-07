Гонщицу в очередной раз задержали столичные полицейские

Ночью в субботу неугомонная стритрейсерша решила, что риск – дело благородное. И опять появилась на дорогах Москвы за рулем своего шикарного "Мерседеса". Видимо, страх после недавней аварии, где она покалечилась, улетучился. Продавать автомобиль Мара тоже, наверное, передумала. Напомним, не так давно она выставила его на продажу, запросив 7,5 млн рублей.

На пойманную без прав Багдасарян составили административный протокол.

"7 июня 2018 года около 01.30 сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль "Мерседес", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы столичного главка полиции.

Любимую машину гонщицы отогнали на штраф-стоянку.