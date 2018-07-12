Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бури и штормы: юг России оказался под ударом стихии

Фото: GLOBAL LOOK press/incident_brn
Непогода вынудила власти закрыть ростовскую фан-зону ЧМ-2018

Разбитые машины, поваленные деревья и перевернутые палатки – таким запомнится сегодняшнее утро жителям и гостям Ростова-на-Дону.

Накануне синоптики предупредили горожан о том, что грядет непогода, но никто не ожидал настоящей бури. Судя по видеороликам и фотографиям, которые уже выложены в Сети, из-за ветра, поднявшего в воздух песок и мусор, видимость на дорогах была практически нулевой, повалившиеся деревья и ливень с градом не давали пешеходам пройти по тротуарам.

Пострадали от бури и футбольные болельщики, власти города закрыли фан-зону чемпионата мира по футболу в целях безопасности.

Досталось от урагана и жителям Ростовской области. Так, в Волгодонске сильный ветер поднял песок и пыль, спровоцировав настоящую песчаную бурю, докатившуюся до областной столицы.

"Хуже всего пришлось автомобилистам на трассе в районе Волгодонска и Белой Калитвы, там природа отыгралась по полной. Видимость на дороге была настолько плохой, что соседние машины практически не было видно", – пишет "Волгодонскnews".

Из-за огромного количества песка, поднятого ветром, видимость на дороге была нулевая. Вчера, 11 июля, к вечеру в донском регионе резко ухудшилась погода. Очень сильный ветер с порывами до 15 м/с поднял в воздух килограммы песка и пыли. Образовавшаяся, в результате этого природного явления, песчаная буря накрыла Ростов-на-Дону. Люди, находящиеся к тому времени дома, спешно закрывали окна; тем кто находился в это время на улице пришлось туго: видимость минимальная, дышать трудно. Хуже всего пришлось автомобилистам на трассе в районе Волгодонска и Белой Калитвы, там природа отыгралась по полной. Видимость на дороге была на столько плохой, что соседние машины практически не было видно. Люди оказались буквально в центре разбушевавшейся стихии. Приходилось останавливаться и ждать, когда все поутихнет. Если вам есть чем поделиться, пишите нам в директ Инстаграм "Волгодонск Новости" или на номер WhatsApp: 8-928-180-11-85 #Волгодонск #волгодонскновости #volgodonsknews #volgodonsk

Публикация от Volgodonsk News (@volgodonsk.news)

В Краснодарском крае основной удар стихии пришелся на Тимашевский район, где осадки почти полностью уничтожили поля с подсолнечником, сообщает "Пятый канал". От града размером с куриное яйцо пострадали сотни автомобилей.

Синоптики предупреждают, что погода в южных регионах в ближайшее время не улучшится. Ожидаются ливни, грозы и град.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

С Крымским мостом разберутся

Последствия будут удивительными

США жалеют о строительстве Крымского моста

Дональд Трамп заявил, что не допустил бы его появления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей