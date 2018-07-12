Бури и штормы: юг России оказался под ударом стихии

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Разбитые машины, поваленные деревья и перевернутые палатки – таким запомнится сегодняшнее утро жителям и гостям Ростова-на-Дону.
Накануне синоптики предупредили горожан о том, что грядет непогода, но никто не ожидал настоящей бури. Судя по видеороликам и фотографиям, которые уже выложены в Сети, из-за ветра, поднявшего в воздух песок и мусор, видимость на дорогах была практически нулевой, повалившиеся деревья и ливень с градом не давали пешеходам пройти по тротуарам.
Пострадали от бури и футбольные болельщики, власти города закрыли фан-зону чемпионата мира по футболу в целях безопасности.
Досталось от урагана и жителям Ростовской области. Так, в Волгодонске сильный ветер поднял песок и пыль, спровоцировав настоящую песчаную бурю, докатившуюся до областной столицы.
"Хуже всего пришлось автомобилистам на трассе в районе Волгодонска и Белой Калитвы, там природа отыгралась по полной. Видимость на дороге была настолько плохой, что соседние машины практически не было видно", – пишет "Волгодонскnews".
Из-за огромного количества песка, поднятого ветром, видимость на дороге была нулевая. Вчера, 11 июля, к вечеру в донском регионе резко ухудшилась погода. Очень сильный ветер с порывами до 15 м/с поднял в воздух килограммы песка и пыли. Образовавшаяся, в результате этого природного явления, песчаная буря накрыла Ростов-на-Дону. Люди, находящиеся к тому времени дома, спешно закрывали окна; тем кто находился в это время на улице пришлось туго: видимость минимальная, дышать трудно. Хуже всего пришлось автомобилистам на трассе в районе Волгодонска и Белой Калитвы, там природа отыгралась по полной. Видимость на дороге была на столько плохой, что соседние машины практически не было видно. Люди оказались буквально в центре разбушевавшейся стихии. Приходилось останавливаться и ждать, когда все поутихнет. Если вам есть чем поделиться, пишите нам в директ Инстаграм "Волгодонск Новости" или на номер WhatsApp: 8-928-180-11-85 #Волгодонск #волгодонскновости #volgodonsknews #volgodonsk
В Краснодарском крае основной удар стихии пришелся на Тимашевский район, где осадки почти полностью уничтожили поля с подсолнечником, сообщает "Пятый канал". От града размером с куриное яйцо пострадали сотни автомобилей.
Синоптики предупреждают, что погода в южных регионах в ближайшее время не улучшится. Ожидаются ливни, грозы и град.
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