Бури и штормы: юг России оказался под ударом стихии

Непогода вынудила власти закрыть ростовскую фан-зону ЧМ-2018

Разбитые машины, поваленные деревья и перевернутые палатки – таким запомнится сегодняшнее утро жителям и гостям Ростова-на-Дону.

Накануне синоптики предупредили горожан о том, что грядет непогода, но никто не ожидал настоящей бури. Судя по видеороликам и фотографиям, которые уже выложены в Сети, из-за ветра, поднявшего в воздух песок и мусор, видимость на дорогах была практически нулевой, повалившиеся деревья и ливень с градом не давали пешеходам пройти по тротуарам.

Пострадали от бури и футбольные болельщики, власти города закрыли фан-зону чемпионата мира по футболу в целях безопасности.

Досталось от урагана и жителям Ростовской области. Так, в Волгодонске сильный ветер поднял песок и пыль, спровоцировав настоящую песчаную бурю, докатившуюся до областной столицы.

"Хуже всего пришлось автомобилистам на трассе в районе Волгодонска и Белой Калитвы, там природа отыгралась по полной. Видимость на дороге была настолько плохой, что соседние машины практически не было видно", – пишет "Волгодонскnews".

В Краснодарском крае основной удар стихии пришелся на Тимашевский район, где осадки почти полностью уничтожили поля с подсолнечником, сообщает "Пятый канал". От града размером с куриное яйцо пострадали сотни автомобилей.

Синоптики предупреждают, что погода в южных регионах в ближайшее время не улучшится. Ожидаются ливни, грозы и град.