Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Одного из них нашли, это уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. Он уже признался в убийстве Дениса Тена. Об этом рассказал прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев.

"В присутствии адвоката им даны признательные показания. Он помещен в изолятор временного содержания", – уточнил прокурор, передает Tengrinews.kz.

Ранее сегодня стало известно, что предполагаемый убийца задержан и отправлен в СИЗО. Об этом сообщали в МВД Казахстана.

Идут поиски второго преступника. Другая информация в интересах расследования не распространяется, добавили в ведомстве.

Информация об убийстве казахского фигуриста Дениса Тена поступила накануне. По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, спортсмен застал двух мужчин в тот момент, когда они пытались украсть зеркала с его автомобиля.

Между ними завязалась драка, во время которой злоумышленники ранили фигуриста ножом. Спортсмена увезли в больницу, где он позже умер.

Было заведено уголовное дело. Его расследование взято на контроль генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров.

Прощание с фигуристом будет организовано в субботу, 21 июля в Алма-Ате. Гражданская панихида начнется в 10:00 по местному (07:00 по московскому) времени во дворце спорта имени Балуана Шолака, заявили в мэрии города.