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Мара Багдасарян снова рвется за руль

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Скандально известная гонщица пытается вернуть водительские права

Московская стритрейсерша пожаловалась в суд на сотрудников ГИБДД. Она требует признать их действия незаконными. Напомним, ей отказали в дубликате водительских прав.

Жалобу Багдасарян, которую лишили прав пожизненно, подала еще 28 июня, данные появились на официальном сайте московских судов. Однако известно об этом стало только к этому моменту.

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Однако отсутствие удостоверения не помешало гонщице в очередной раз прокатиться с ветерком по столичным улицам. Ездить "без шуму и пыли" Мара, как известно, не умеет, а потому она попалась полицейским. Кстати, на нарушении ее поймали уже после подачи жалобы – 7 июля. Багдасарян выписали штраф, а "Мерседес", который она недавно хотела продать, но передумала, отправили на штраф-стоянку.

Никогда не знаешь как обернётся твоя жизнь, особенно жизнь после ДТП. Можно бесконечно выяснять кто виноват, а кто прав, но этим не вернуть жизни людей и не забыть тот ужас пережитого. Я сама стала жертвой ДТП , находясь на заднем сиденье автомобиля ( не данного ДТП) 😓 до сих пор с трудом вспоминаю о том, как чудом осталась жива и оправилась после полученных серьезных травм🤕Соблюдая ПДД вы сохраняете жизнь себе и своим близким. Помните об этом! Сейчас я это все понимаю и призываю вас соблюдать правила дорожного движения. @gibdd77 @mos_gibdd

Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara)


Виктория БАЛАЯН
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