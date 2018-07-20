Мара Багдасарян снова рвется за руль

Скандально известная гонщица пытается вернуть водительские права

Московская стритрейсерша пожаловалась в суд на сотрудников ГИБДД. Она требует признать их действия незаконными. Напомним, ей отказали в дубликате водительских прав.

Жалобу Багдасарян, которую лишили прав пожизненно, подала еще 28 июня, данные появились на официальном сайте московских судов. Однако известно об этом стало только к этому моменту.

Однако отсутствие удостоверения не помешало гонщице в очередной раз прокатиться с ветерком по столичным улицам. Ездить "без шуму и пыли" Мара, как известно, не умеет, а потому она попалась полицейским. Кстати, на нарушении ее поймали уже после подачи жалобы – 7 июля. Багдасарян выписали штраф, а "Мерседес", который она недавно хотела продать, но передумала, отправили на штраф-стоянку.



