Названы самые дешевые курорты на бархатный сезон

Отпуск в сентябре порадует умеренными ценами

Осенний отдых традиционно пользуется популярностью у тех, кто не любит "прелести" высокого сезона: толпы народа и жаркую погоду.

Безусловным лидером наступающего бархатного сезона станет Анапа – стоимость недельного отдыха на двух человек, включающий проживание в трехзвездочной гостинице и перелет из Москвы, составит 22 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется россиянам тур в Болгарию – на Золотых песках можно будет понежиться на сентябрьском солнышке за 22 тыс. 700 рублей. Чтобы провести неделю в Крыму, нужно будет выложить за поездку уже 24 тыс. 600 рублей.

"Бархатный сезон – отличное время для путешествий, погода на многих курортах в сентябре мягкая, а море теплое... Этот месяц (сентябрь) – хороший вариант для тех туристов, которые ограничены в бюджете, или которые уже съездили в отпуск, но хотят продлить себе лето без существенных затрат", – приводит РИА "Новости" слова руководителя направления пакетных тревел-продуктов сервиса путешествий OneTwoTrip Антона Кима.

Отмечается, что поездка в Сочи на 7 дней стоит от 28 тыс. 800 руб. на двоих. И только турецкие курорты не собираются снижать цены осенью. По данным сервиса, в бархатный сезон дешевле любимой Антальи будут не только все российские курорты, но и греческий Крит.