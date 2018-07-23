За пуском ракеты Илона Маска следил НЛО

В Сети появилось сенсационное видео

Известный уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) заявил, что в США при запуске ракеты Falcon удалось запечатлеть на видео настоящую летающую тарелку инопланетян.

Cвоим открытием Уоринг поделился с подписчиками видеоканала на YouTube. При большом желании в небе действительно можно разглядеть какую-то странную черную точку – правда, узнать в ней очертания НЛО достаточно затруднительно.

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По утверждению уфолога, объектов было несколько, они были размером с минивэн и двигались очень быстро – гораздо стремительнее, чем самолеты.

Мнения комментаторов к видео разделились. Кто-то предположил, что это всего лишь птицы, однако большинство отнеслось к ролику с большим энтузиазмом. "Нигде больше такого не видел!" – написал один из подписчиков. Другой предположил, что инопланетяне решили саморазоблачиться, потому что власти старательно скрывают их существование.

Сам Илон Маск, компания которого и запускает ракеты Falcon, признавался, что, возможно, пришельцы наблюдают за землянами, а люди просто недостаточно умны, чтобы видеть их.