За пуском ракеты Илона Маска следил НЛО

Здоровье
- От рака спасут особые грибы
- Невероятно, но факт: В алкоголе нашли радиацию
- Найдена неожиданная причина рака
Известный уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) заявил, что в США при запуске ракеты Falcon удалось запечатлеть на видео настоящую летающую тарелку инопланетян.
Cвоим открытием Уоринг поделился с подписчиками видеоканала на YouTube. При большом желании в небе действительно можно разглядеть какую-то странную черную точку – правда, узнать в ней очертания НЛО достаточно затруднительно.
По утверждению уфолога, объектов было несколько, они были размером с минивэн и двигались очень быстро – гораздо стремительнее, чем самолеты.
Мнения комментаторов к видео разделились. Кто-то предположил, что это всего лишь птицы, однако большинство отнеслось к ролику с большим энтузиазмом. "Нигде больше такого не видел!" – написал один из подписчиков. Другой предположил, что инопланетяне решили саморазоблачиться, потому что власти старательно скрывают их существование.
Сам Илон Маск, компания которого и запускает ракеты Falcon, признавался, что, возможно, пришельцы наблюдают за землянами, а люди просто недостаточно умны, чтобы видеть их.
Против черноморских портов РФ введут международные санкции
Это произойдет в ближайшие 20 лет