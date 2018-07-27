Названы простые способы повышения потенции

Выполнить рекомендации специалистов совсем несложно

Вопрос о том, как повысить качество сексуальной жизни, волнует многих мужчин. Эксперты предложили доступные рекомендации, выполнение которых поможет сильному полу повысить мужественность и улучшить здоровье. Прежде всего, считают специалисты, мужчинам нужна физическая активность. Особенно полезна для сексуальной жизни кардионагрузка – она не только укрепляет сердце, но и усиливает либидо. Нужно найти полчаса в день для пробежки или бассейна, и результат не заставит себя ждать.

Фрукты и овощи помогут улучшить состояние здоровья. Лук и чеснок оздоравливают сосуды, в бананах много калия, который снижает кровяное давление, перец чили и другие пряности борются с воспалениями и гипертонией, напоминает портал Health Line.

Для полноценной сексуальной жизни просто необходим белок. В свинине и яйцах много витаминов группы В, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают работу нервной системы.

Тунец, лосось, авокадо и оливковое масло – источник омега-3 жирных кислот, улучшающих состояние сердечно-сосудистой системы.

Стресс разрушительно воздействует на здоровье человека, в том числе на сексуальное. Он увеличивает артериальное давление и ускоряет сердцебиение, а также влияет на степень эрекции и оргазм. Борьба со стрессом – приоритет номер один, ведь угнетенное состояние ведет к злоупотреблению алкоголем или курением, а это, в свою очередь, плохо воздействует на сексуальную жизнь.

Следующий пункт логически вытекает из предыдущего. Злоупотребление спиртным и курением точно не сделает секс лучше: алкоголь и сигареты суживают сосуды, что может привести к импотенции.

Привычка загорать поможет повысить качество сексуальной жизни. Солнечные лучи угнетают выработку мелатонина – этот гормон помогает человеку заснуть, но при этом уменьшает сексуальное желание. Поэтому погреться на солнышке бывает полезно для общей бодрости организма и повышения либидо.

И последнее по списку, но не по значению: своему партнеру нужно уделять побольше внимания. Это улучшит сексуальную жизнь и позволит ей заиграть новыми красками.



