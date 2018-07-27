Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы простые способы повышения потенции

run Bananas/ Global look Meat/ Global look
Salmon/ Global look Stress/ Global look Sun/ Global look kiss/ Global look
Выполнить рекомендации специалистов совсем несложно

Вопрос о том, как повысить качество сексуальной жизни, волнует многих мужчин. Эксперты предложили доступные рекомендации, выполнение которых поможет сильному полу повысить мужественность и улучшить здоровье. Прежде всего, считают специалисты, мужчинам нужна физическая активность. Особенно полезна для сексуальной жизни кардионагрузка – она не только укрепляет сердце, но и усиливает либидо. Нужно найти полчаса в день для пробежки или бассейна, и результат не заставит себя ждать.

run

По теме

Фрукты и овощи помогут улучшить состояние здоровья. Лук и чеснок оздоравливают сосуды, в бананах много калия, который снижает кровяное давление, перец чили и другие пряности борются с воспалениями и гипертонией, напоминает портал Health Line.

Bananas/ Global look

Для полноценной сексуальной жизни просто необходим белок. В свинине и яйцах много витаминов группы В, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают работу нервной системы.

Meat/ Global look

Тунец, лосось, авокадо и оливковое масло – источник омега-3 жирных кислот, улучшающих состояние сердечно-сосудистой системы.

Salmon/ Global look

Стресс разрушительно воздействует на здоровье человека, в том числе на сексуальное. Он увеличивает артериальное давление и ускоряет сердцебиение, а также влияет на степень эрекции и оргазм. Борьба со стрессом – приоритет номер один, ведь угнетенное состояние ведет к злоупотреблению алкоголем или курением, а это, в свою очередь, плохо воздействует на сексуальную жизнь.

Stress/ Global look

Следующий пункт логически вытекает из предыдущего. Злоупотребление спиртным и курением точно не сделает секс лучше: алкоголь и сигареты суживают сосуды, что может привести к импотенции.

Привычка загорать поможет повысить качество сексуальной жизни. Солнечные лучи угнетают выработку мелатонина – этот гормон помогает человеку заснуть, но при этом уменьшает сексуальное желание. Поэтому погреться на солнышке бывает полезно для общей бодрости организма и повышения либидо.

Sun/ Global look

И последнее по списку, но не по значению: своему партнеру нужно уделять побольше внимания. Это улучшит сексуальную жизнь и позволит ей заиграть новыми красками.

kiss/ Global look


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Ранен глава ДНР

В Незалежной сделали громкое заявление

Германия защитила РФ от нападок Трампа

В Берлине рассказали, почему Кремль не превратит поставки газа в "политическое оружие"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей