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Минздрав разрешил пить вино в жару

Фото: pixabay.com
В ведомстве предупреждают, что в алкоголь лучше добавить воду

Главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что белое вино в жару нанесет меньший вред здоровью, чем красное.

"Белое пополам с водой будет очень здорово... Разведенное водой вино, как это делали древние греки, утоляет жажду и наносит меньше вреда", – приводит РИА "Новости" комментарий Брюна.

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По словам эксперта, красное вино тяжелее: в нем больше красителей, сахаров, танинов, флавоноидов – все это повышает нагрузку на печень. Также важно, что белое вино делается из чистого сока, а в красное вино добавляются шкурки и косточки от винограда, что также утяжеляет его. При этом Брюн подчеркнул, что при употреблении алкоголя нужно соблюдать меру.

А вот кардиолог Евгений Осипов считает, что любые спиртные напитки в жару не приносят пользы. "В вине нужно быть довольно ограниченным в любую погоду. Если мы говорим о дневной дозе, а это около 50 граммов вина, то белое оно или красное, вряд ли вызовет значительное обезвоживание", – считает доктор.

В целом в сильную жару рекомендуется пить больше воды, отказаться от кофе, охлаждать помещения и не увлекаться интенсивной физической нагрузкой.

Валентина МАЙОРОВА
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