Басманное правосудие Хаддон-Кейва

Беспрецедентный случай в истории британской Фемиды: судья прервал свой отпуск, чтобы вести заседание по жалобе о нарушении закона со стороны самого себя

Накануне влиятельная газета The Guardian сообщила о новом судебном заседании, которое вел Чарльз Хаддон-Кейв. Этот тот самый судья, который ранее уже принимал решение в пользу супруги предпринимателя. Тогда Хаддон-Кейв обязал Ахмедова выплатить бывший жене более £450 млн – почти половину стоимости активов, принадлежащих предпринимателю.

На сей раз заседание суда инициировал Энди Керман, юрисконсульт Фархада Ахмедова по коммерческим вопросам, который подал ходатайство о нарушении его права на защиту клиента, так называемого privilege of defence. Это основополагающе право англосаксонской системы правосудия, профессиональная привилегия, защищающая конфиденциальность отношений между практикующим юристом и его клиентом. Согласно этому праву никакая информация не может быть передана третьей стороне без разрешения клиента. Эту привилегию можно сравнить с тайной исповеди. Причем privilege of defence рассматривается как привилегия не адвоката, а клиента. И она, по мнению Энди Кермана, была грубейшим образом нарушена 17 декабря 2016 г., за несколько дней до вынесения судьей Хаддон-Кейвом решения по делу о разводе Ахмедовых, когда полицейские задержали Кермана на улице и в принудительном порядке доставили его в Лондонский суд.

Когда же испуганный и растерянный от столь вопиющего попрания законности Керман предстал перед суровым Хаддон-Кейвом, тот в присутствии нескольких барристеров (так зовутся адвокаты самого высокого ранга в Великобритании) и ряда неизвестных Керману людей брутального вида (возможно, агентов спецслужб) с места в карьер предложил ему под присягой рассказать все, что он знает об активах Фархада Ахмедова, по всему миру. В противном случае, пригрозил судья, ему обеспечено тюремное заключение за неуважение к суду. После "допроса с пристрастием" с Энди Кермана взяли подписку о неразглашении и строго предупредили, чтобы он не рассказывал никому о случившемся. То есть под угрозой уголовного преследования он не мог сообщить о случившемся даже своему многолетнему клиенту Фархаду Ахмедову.

Энди Керман рискнул подать заявление о нарушении судьей Хаддон-Кейвом его привилегии на защиту клиента в Верховный суд Великобритании, но тот 31 июля сего года перенаправил иск в суд первой инстанции, суд города Лондона. Причем обязав рассмотреть ходатайство Кермана в течение 48 часов! Рассмотрение дела состоялось незамедлительно, 2 августа, но вел его тот же судья, который и нарушил права Энди Кермана, то есть сэр Чарльз Хаддон-Кейв!

Еще более удивительно то, что Хаддон-Кейв на тот момент находился в отпуске, но для ведения этого дела срочно его прервал. Случай в истории Великобритании беспрецедентный!

Даже в нещадно критикуемом прессой российском Басманном суде вряд ли можно представить подобное. Дело о грубейшем нарушении законности, которое произошло, по мнению юриста Кермана, спустя полтора года рассматривал тот же самый судья, который этот закон и нарушил!

Можно только догадываться о мотивах, которые заставили господина Кейва в одночасье прервать свой отпуск и прибыть в течение 48 часов в Лондонский суд. Ведь мало того что блюститель Фемиды решил испортить себе каникулы, так наверняка еще и настоял на том, чтобы дело рассматривал в суде именно он. Возможно, он просто не хотел, чтобы какой-то другой коллега изучил обстоятельства этого дела? И взвесил на весах правосудия, действительно ли эти обстоятельства столь весомы, чтобы нарушить основополагающий принцип британской судебной системы?

Подобное поведение судьи заставляет задуматься о его беспристрастности в деле Ахмедовых и справедливости вынесенных им решений – присуждение самых крупных "отступных" в пользу одной из сторон при бракоразводном процессе за всю историю Великобритании. Притом что супруга россиянина в течение 15 лет до вынесения этого вердикта, по сути, жила в гражданском браке с другим мужчиной – веб-дизайнером Марком Айлом, который признался в этом публично британским журналистам.

Неужели все эти, мягко говоря, специфические, действия господина Кейва проходят мимо внимания руководства Лондонского суда? Вряд ли в это можно поверить. Напрашивается вывод, что в случае с юрисконсультом Энди Керманом была демонстративно организована показательная, причем санкционированная с самого верха политической системы Великобритании, акция по устрашению всех, кто смеет бросать вызов британским властям, вставая на защиту попранных прав российских бизнесменов.

И похоже, за Лондонским судом стоят еще более могущественные силы, которые имеют возможность диктовать, куда поворачивать голову слепой британской Фемиде. К примеру, спецслужбы, о которых уже упоминалось не раз в ходе журналистских расследований этой все более лихо закручивающейся истории.

Что интересно, судья Кейв неоднократно вел дела, которые касались как раз британских и американских рыцарей плаща и кинжала, и всегда выносил решения в их пользу. Например, как сообщило агентство Associated Press, несколько лет назад он отклонил жалобу жильцов столичной высотной многоэтажки Fred Wigg Tower на размещение… батареи ПВО на крыше их дома.

По мнению судьи, высокоскоростные противовоздушные ракеты и их расчеты никакой непосредственной опасности не представляли для обитателей высотки, большинство из которых были небогатые выходцы из мусульманских стран.

В апреле этого года Чарльз Хаддон-Кейв приговорил в уголовном суде Лондона в Бэйли 18-летнего Кейна Гэмбла к двум годам лишения свободы за то, что к тому в руки из-за безалаберности двух американских разведчиков случайно попали пароли электронной почты некоторых высших сотрудников разведки и безопасности США, включая… тогдашнего главу ЦРУ Джона Бреннана, и подросток, решив подшутить, разослал от их имени несколько писем.

События, за которые осудили парня, произошли, когда ему было 15 лет. Тем не менее Чарльз Хаддон-Кейв назвал инцидент "политически мотивированным кибертерроризмом". И заявил, обосновывая решение, что подсудимый "наслаждался своими действиями и желал причинить жертвам страдания".

Подозрения в политической мотивированности судебного преследования Фархада Ахмедова укрепляются по мере того, как читаешь статью во вроде бы респектабельной The Guardian. Журналисты обходят молчанием и срочный выход судьи Кейва из отпуска ради участия в процессе, и сам предмет процесса, то есть рассмотрении судьей жалобы на самого себя. Британская пресса гордится своей независимостью и объективностью, но в данном случае эти похвальные качества будто заволокло знаменитым лондонским туманом.

Публикация в The Guardian просто-таки нафарширована цитатами самого Кейва, наговорившего в ходе заседания целый воз и маленькую тележку упреков в адрес российского предпринимателя, "сделавшего состояние в российском энергетическом бизнесе" и проявившего, по мнению Кейва, явное неуважение к суду, поскольку он не заплатил своей бывшей жене ни цента из £453 миллионов. И посетовавшего на то, что госпожа Ахмедова "была вовлечена в судебные тяжбы по всему миру в своих попытках предъявить права на имущество бывшего мужа".

Даже по канонам формальной логики, не говоря уже о юридических нормах, судья Хаддон-Кейв просто уклонился от рассмотрения иска Энди Кермана по существу, подменив предмет рассмотрения расхожим принципом "в огороде бузина, а в Лондоне дядька".

Британская прецедентная система правосудия сегодня успешно распространяется во многих странах Европы, Азии и Африки как удобный и эффективный инструмент урегулирования всевозможных коммерческих споров, неизбежных в эпоху глобализации. Зачастую иностранные бизнесмены обращаются в британские суды, надеясь на объективное и независимое рассмотрение их исков, без оглядки на какие-либо политические, религиозные и иные мотивы.

Но решения британских судов в отношении российского бизнесмена Фархада Ахмедова создают прецедент иного рода: прецедент неправосудности. Причем решение судьи Хаддон-Кейва по иску Энди Кермана настолько не вписывается в рамки не только британского, но даже и басманного правосудия, что несет собой серьезный репутационный ущерб всей системе британских судов. И это, как представляется, рано или поздно бумерангом ударит непосредственно по интересам британской короны, которая в случае с самым настоящим ограблением российского бизнесмена приоткрыла свое истинное, как и в годы имперского величия, колониальное лицо.