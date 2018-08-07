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Отечественные курорты спасают сезон

Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
Отдых в Анапе стремительно дешевеет

Несмотря на то что спрос на курорты Краснодарского края в этом году на 10-15% выше прошлогоднего, с наступлением августа туроператоры начали снижать цены. Дело в том, что темпы бронирований сократились до минимума. К тому же россияне стали урезать длительность туров: если раньше чаще всего на море ехали на 10-14 дней, то теперь на 4-10, приводит "Ассоциация туроператоров" (АТОР) статистические данные.

На этом фоне отели Анапы начали корректировать цены в сторону снижения, а также предлагать дополнительные бонусы, например, бесплатное проживание детей до 12 лет. Видимо, их менеджеры осознали, насколько российский турист чувствителен к затратам на отдых. Это подтверждает тот факт, что на пике спроса в Анапе остаются отели и пансионаты, которые уже третий год не повышают цены и где средний чек составляет 3,2-4,5 тыс. руб. в сутки с трехразовым питанием или системой "все включено".

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Спасут ли скидки на туры конец сезона, аналитики прогнозировать затрудняются. Потому что россияне в последнее время предпочитают действовать по ситуации и покупать путевки не заранее, а на ближайшие дни.

Сейчас пакетные туры в Анапу и Геленджик с перелетом на семью из трех человек в отели экономкласса стоят в среднем 52-60 тыс. рублей. Тот же отдых в отелях получше и с питанием "все включено" обойдется заметно дороже – от 82 тыс. руб., сообщается на сайте АТОР.

Вера СВЕТЛОВА
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