Мать Скрипаля узнает правду об отравлении

Пожилая женщина собирается в Великобританию

Она хочет встретиться с сыном. Об этом рассказала племянница бывшего полковника ГРУ.

"Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий", – сообщила Виктория ТАСС. При этом девушка думает, что в разрешении на въезд в Соединенное Королевство ей, "скорее всего, в очередной раз откажут".

В субботу, 11 августа, племянница обсудит с адвокатом подготовку бумаг для подачи на визу. Мать Сергея Скрипаля, по словам Виктории, надеется, что ей разрешат встретиться с сыном.

Племянница экс-полковника ГРУ тоже рассчитывает на "милосердие, лояльность" британцев. До этого ей весной не раз отказывали в выдаче разрешения на въезд.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, пострадавшая в результате отравления в британском Солсбери, планирует вернуться в Россию, когда ее отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, окончательно поправится после инцидента, напоминает РИА ФАН.



В начале марта в Солсбери осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены. В Лондоне заявили, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", разрабатываемого в России, и обвинили нашу страну в причастности к происшествию. В Москве категорически отвергли данные утверждения.