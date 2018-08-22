Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Америке грозит страшная катастрофа

Кадр из фильма "2012"
Сейсмологи прогнозируют крупное землетрясение

Американские ученые обнаружили новую опасность, которая может нанести серьезный ущерб стране. Ранее неоднократно предупреждали о том, что извержение Йеллоустоунского супервулкана может уничтожить американский континент. Однако сейчас исследователи считают, что гораздо более реальной является опасность землетрясения. 

Специалисты напоминают, что ежегодно в национальном парке происходит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. землетрясений. Большинство из них имеют очень слабую магнитуду – их можно зафиксировать только с помощью чувствительных приборов, сообщает USA Today. 

По теме

Однако в недалеком прошлом в Йеллоустоуне случались и гораздо более серьезные землетрясения. Так, в 1959 г. в нацпарке подземные толчки достигли 7,3 балла – тогда от удара стихии погибли 28 человек. Кроме того, 80 млн т скальных пород перегородили реку, образовав водоем, которое назвали озером Землетрясения.

По мнению специалистов, не следует недооценивать опасность землетрясения в Йеллоустоуне. Они прогнозируют, что в недалеком будущем в парке ожидаются подземные толчки магнитудой около 7. При этом эксперты подчеркивают, что сегодня землетрясение нанесет гораздо больший ущерб, чем ранее, из-за возросшего потока туристов. Люди могут также пострадать от выбросов гейзеров с горячей водой, вызванных ударом стихии. 

Однако вулканологи успокаивают, что само по себе землетрясение не вызовет извержения вулкана. Для того чтобы оно произошло, нужно, чтобы супервулкан уже был готов "проснуться", а пока до этого далеко. Во всяком случае, таковы данные 40 сейсмических станций, наблюдающих за обстановкой в Йеллоустоуне.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Всплыли жуткие подробности пожара на борту Ту-204

На глазах у пассажиров загорелся двигатель

Атаку Киева на Крымский мост разоблачили

Эксперты обсуждают намеки Турчинова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей