Америке грозит страшная катастрофа

Сейсмологи прогнозируют крупное землетрясение

Американские ученые обнаружили новую опасность, которая может нанести серьезный ущерб стране. Ранее неоднократно предупреждали о том, что извержение Йеллоустоунского супервулкана может уничтожить американский континент. Однако сейчас исследователи считают, что гораздо более реальной является опасность землетрясения.

Специалисты напоминают, что ежегодно в национальном парке происходит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. землетрясений. Большинство из них имеют очень слабую магнитуду – их можно зафиксировать только с помощью чувствительных приборов, сообщает USA Today.



Однако в недалеком прошлом в Йеллоустоуне случались и гораздо более серьезные землетрясения. Так, в 1959 г. в нацпарке подземные толчки достигли 7,3 балла – тогда от удара стихии погибли 28 человек. Кроме того, 80 млн т скальных пород перегородили реку, образовав водоем, которое назвали озером Землетрясения.

По мнению специалистов, не следует недооценивать опасность землетрясения в Йеллоустоуне. Они прогнозируют, что в недалеком будущем в парке ожидаются подземные толчки магнитудой около 7. При этом эксперты подчеркивают, что сегодня землетрясение нанесет гораздо больший ущерб, чем ранее, из-за возросшего потока туристов. Люди могут также пострадать от выбросов гейзеров с горячей водой, вызванных ударом стихии.

Однако вулканологи успокаивают, что само по себе землетрясение не вызовет извержения вулкана. Для того чтобы оно произошло, нужно, чтобы супервулкан уже был готов "проснуться", а пока до этого далеко. Во всяком случае, таковы данные 40 сейсмических станций, наблюдающих за обстановкой в Йеллоустоуне.