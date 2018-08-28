Маре Багдасарян грозит арест

Cкандальная стритрейсерша погрязла в долгах

Судебные приставы разыскивают известную нарушительницу ПДД из-за долгов по штрафам за неоплаченную парковку. Хотя суд пожизненно лишил Мару водительских прав по состоянию здоровья, выяснилось, что ее автомобиль "Мерседес-Бенц S63" попал в ДТП и нарушал правила парковки.

В августе этого года один из московских отделов ФССП оштрафовал Багдасарян на 5 тыс. руб. и возбудил против нее 2 исполнительных производства, сообщает Life.ru. По-видимому, лишившись прав, Мара не перестала гонять по Москве, а заодно и поменяла номер машины – прежние были слишком хорошо известны сотрудникам ДПС.

Так, в марте 2018 г. бесправная Багдасарян была задержана ночью на Ленинградском проспекте – там она решила прокатиться с ветерком. В конце марта Мара разбила свой автомобиль и сейчас пытается продать его за цену скромной московской "однушки" – 7,5 млн рублей. Однако, по информации издания, покупателей на "Мерседес" Багдасарян пока не нашлось.

Отмечается, что если Багдасарян проигнорирует накопившиеся долги, ей могут выписать новые штрафы или даже приговорить к административному аресту. Стритрейсерша была навсегда лишена водительских прав в марте 2017г . из-за диагностированной у нее эпилепсии.