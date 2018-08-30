Россиян разоряют при попустительстве ЦБ

Граждане и бизнес не могут вернуть свои средства со счетов в лишенных лицензии банках

Хранить деньги в банке – дело в России крайне рискованное. Это в очередной раз подтвердила история со "Смартбанком". Лицензия у него была отозвана еще в 2016 году. Однако кредиторы первой линии до сих пор не могут получить свои средства.

На прошлой неделе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) распространило сообщение: по решению Арбитражного суда Москвы срок расчетов с клиентами "Смартбанка" продлен до середины февраля будущего года. Однако радоваться тут нечему. В том же сообщении АСВ отмечается, что размер возмещения составит "4,41% суммы установленных требований", то есть мизер.

На такие микроскопические выплаты, которые получают клиенты закрытых регулятором банков, ранее указывал Союз вкладчиков России. "За шесть лет правления главы ЦБ РФ Набиуллиной Э.С. вкладчики-"превышенцы" и бизнес (малый и средний) получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1% своих вкладов (депозитов) из 0,8 трлн рублей, что входит в предел погрешности", – говорится в письме, которое вкладчики адресовали кандидатам, участвующим в выборах 9 сентября 2018 года.

По подсчетам Союза вкладчиков, в общей сложности в результате действий ЦБ, который неподконтролен правительству, пострадали 3 миллиона человек. И пока на регулятора не найдут управу, число потерявших свои деньги россиян будет расти.

На ситуацию уже обратил внимание кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев. В интервью NEWS-24.SU он указал, что при нынешнем механизме возмещения вкладов страдает "реальный двигатель экономики – малый и средний бизнес". "Создается впечатление, что в финансово-экономическом блоке и в Центральном банке действуют диверсанты", – отметил он.

Со своей стороны кандидат в губернаторы Московской области, глава подмосковного отделения партии "Альянс зеленых" Лилия Белова указала, что подобная "бесконтрольность характерна не только для банков: такая ситуация, по сути, характерна для любой сферы, куда ни посмотри – кругом какая-то мафия". По ее мнению, необходимо разработать механизм, который позволил бы контролировать банковскую сферу на всех уровнях, от выдачи ему лицензии до ее отзыва, а к ее управлению нужно привлекать компетентных специалистов, которые знают дело изнутри.