Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС
Первый месяц осени преподнесет немало сюрпризов

Законы, которые уже завтра вступят в силу, порадуют россиян. Однако без ложки дегтя не обойдется – некоторым понравятся не все нововведения.

С 1 сентября пенсионеры из Подмосковья в возрасте старше 60 лет, получат право бесплатно ездить на любом общественном транспорте в столице: в метро, на автобусе, троллейбусе и т.д., кроме такси. Такую привилегию смогут использовать почти 1,4 миллиона человек. При этом они сэкономят не менее 2,3 тыс. руб., что достаточно весомо с учетом небольших по размеру пенсий. 

По теме

А московские аспиранты очной формы обучения получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, пригородные электрички), какие есть у студентов и ординаторов. Этими льготами смогут воспользоваться почти 50 тысяч человек. Месячный проездной на метро для адъюнкта будет стоить 380 руб. вместо нынешних 2075 рублей.

Уже завтра в московском метро по утрам машинисты и начальники станций будут приветствовать пассажиров так, как это делают командиры экипажей в самолетах. Их речи станут звучать перед первым отправлением поезда и перед выходом на смену. А начальники станций пообщаются с посетителями подземки дважды в неделю в 08:00. Чтобы работников метрополитена было хорошо слышно, на некоторых станциях поменяют громкоговорители. Такие меры должно повысить качество обслуживания пассажиров, отмечает телеграм-канал Mash.

Также с 1 сентября станет действовать закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом после смерти. Появится новое понятие для российского права – наследственный фонд. Это будет юрлицо, которое займется управлением денег, бизнеса и других активов покойного. Фонд будет действовать после смерти его основателя на условиях, которые он определит при составлении завещания, и никто не сможет их изменить. Таким образом, россияне смогут не ждать наследства полгода. Однако, согласно данному закону, кредиторы умершего имеют право предъявить требования по выплате долга как к наследникам, так и к фонду. 

Биометрические загранпаспорта с завтрашнего дня начнут выдавать хотя бы в одном многофункциональном центре (МФЦ) "Мои документы" в муниципальных образованиях с населением более 50 тысяч человек. С 3 августа пошлина за биометрический загранпаспорт увеличилась до 5 тыс. руб., а за детский загранпаспорт (до 14 лет) – до 2,5 тысяч рублей.

Также с первого дня осени в Москве из наземного транспорта полностью уберут турникеты. Для этого целей закупаются новые валидаторы. А еще в столицу доставят 531 новый автобус и 20 трамваев, изначально оснащенных бестурникетным доступом. 

С 4 сентября банки обязаны извещать заемщиков о ситуации с их кредитной картой после каждой проведенной операции: какой на конкретный момент у них долг, какой лимит кредита еще остался. Они должны будут отправлять уведомления в виде SMS или на электронную почту. Один из этих способов должен быть прописан в договоре. 

С 17 сентября введут повышенные штрафы за самовольную добычу полудрагоценных камней, попавших в список, утвержденный правительством РФ. Единоличным "старателям" придется выложить от 200 до 500 тыс. руб., должностным лицам – от 500 до 800 тыс. руб, а компаниям – от 10 до 60 млн рублей. 

С 26 сентября банки станут блокировать на два дня подозрительные – с признаками мошенничества – операции клиентов. Но перед этим банк должен проверить, насколько обоснованы его подозрения, что перевод денег заказал не сам клиент, а кто-то чужой, то есть отправить запрос клиенту. Как только поступит подтверждение, перевод денег продолжится. Тем же законом устанавливается порядок действий кредитных организаций по возврату денежных средств при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денег без его согласия.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

За что украинцы травили Кобзона

Певец раз и навсегда не принял прозападный курс Незалежной

Украинцы назвали уход Кобзона "собачьей смертью"

В Незалежной радуются кончине великого артиста притом, что он ни разу не сказал про Украину ничего плохого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей