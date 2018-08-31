Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Первый месяц осени преподнесет немало сюрпризов

Законы, которые уже завтра вступят в силу, порадуют россиян. Однако без ложки дегтя не обойдется – некоторым понравятся не все нововведения.

С 1 сентября пенсионеры из Подмосковья в возрасте старше 60 лет, получат право бесплатно ездить на любом общественном транспорте в столице: в метро, на автобусе, троллейбусе и т.д., кроме такси. Такую привилегию смогут использовать почти 1,4 миллиона человек. При этом они сэкономят не менее 2,3 тыс. руб., что достаточно весомо с учетом небольших по размеру пенсий.

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А московские аспиранты очной формы обучения получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, пригородные электрички), какие есть у студентов и ординаторов. Этими льготами смогут воспользоваться почти 50 тысяч человек. Месячный проездной на метро для адъюнкта будет стоить 380 руб. вместо нынешних 2075 рублей.



Уже завтра в московском метро по утрам машинисты и начальники станций будут приветствовать пассажиров так, как это делают командиры экипажей в самолетах. Их речи станут звучать перед первым отправлением поезда и перед выходом на смену. А начальники станций пообщаются с посетителями подземки дважды в неделю в 08:00. Чтобы работников метрополитена было хорошо слышно, на некоторых станциях поменяют громкоговорители. Такие меры должно повысить качество обслуживания пассажиров, отмечает телеграм-канал Mash.

Также с 1 сентября станет действовать закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом после смерти. Появится новое понятие для российского права – наследственный фонд. Это будет юрлицо, которое займется управлением денег, бизнеса и других активов покойного. Фонд будет действовать после смерти его основателя на условиях, которые он определит при составлении завещания, и никто не сможет их изменить. Таким образом, россияне смогут не ждать наследства полгода. Однако, согласно данному закону, кредиторы умершего имеют право предъявить требования по выплате долга как к наследникам, так и к фонду.

Биометрические загранпаспорта с завтрашнего дня начнут выдавать хотя бы в одном многофункциональном центре (МФЦ) "Мои документы" в муниципальных образованиях с населением более 50 тысяч человек. С 3 августа пошлина за биометрический загранпаспорт увеличилась до 5 тыс. руб., а за детский загранпаспорт (до 14 лет) – до 2,5 тысяч рублей.

Также с первого дня осени в Москве из наземного транспорта полностью уберут турникеты. Для этого целей закупаются новые валидаторы. А еще в столицу доставят 531 новый автобус и 20 трамваев, изначально оснащенных бестурникетным доступом.

С 4 сентября банки обязаны извещать заемщиков о ситуации с их кредитной картой после каждой проведенной операции: какой на конкретный момент у них долг, какой лимит кредита еще остался. Они должны будут отправлять уведомления в виде SMS или на электронную почту. Один из этих способов должен быть прописан в договоре.

С 17 сентября введут повышенные штрафы за самовольную добычу полудрагоценных камней, попавших в список, утвержденный правительством РФ. Единоличным "старателям" придется выложить от 200 до 500 тыс. руб., должностным лицам – от 500 до 800 тыс. руб, а компаниям – от 10 до 60 млн рублей.

С 26 сентября банки станут блокировать на два дня подозрительные – с признаками мошенничества – операции клиентов. Но перед этим банк должен проверить, насколько обоснованы его подозрения, что перевод денег заказал не сам клиент, а кто-то чужой, то есть отправить запрос клиенту. Как только поступит подтверждение, перевод денег продолжится. Тем же законом устанавливается порядок действий кредитных организаций по возврату денежных средств при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денег без его согласия.