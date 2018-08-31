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Названа причина смерти Захарченко

продолжениеДонбасс потерял верного сына шахтерского края
Глава ДНР умер от ранения в голову

Из-за устроенного в кафе взрыва Александр Захарченко получил серьезное ранение головы. К сожалению, полученные им травмы были несовместимы с жизнью. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

"Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью", – цитирует его РИА "Новости". 

Марина МОНРО
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