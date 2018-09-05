В Москву вернулась знойная погода

В ближайшие дни в городе будет жарко и сухо

Осень не торопится приходить в столицу. Лишь более поздние восходы и ранние заходы Солнца напоминают горожанам о том, что сентябрь уже наступил. Вот и вторая половина недели порадует летней температурой без дождей.

В среду, 5 сентября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +25 ... +27°С днем и +11 ... +13°С ночью.

Такая температура на 4 – 6°С выше нормы, установленной для этих дней, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг и пятницу, 6 и 7 сентября, в столице немного похолодает – до +23 ... +25°С. Осадков синоптики не обещают.

В выходные, 8 и 9 сентября, снова потеплеет до +25 ... +27°С, в ночные часы температура также будет выше нормы, что с наступлением утра позволит воздуху быстрее прогреться.

Столичный регион сейчас находится на периферии антициклона, "который обеспечит нас очень комфортной сухой и аномально теплой погодой с температурой почти на 6 градусов выше средних многолетних значений". Об этом рассказали РИА "Новости" в погодном центре "Фобос".

Метеорологи уточнили, что это не рекордная температура. В 1897 году 5 сентября в столице было зафиксировано +31,5°С.