В столицу идут дожди и холода
Летняя жара продолжает радовать москвичей, однако уже в начале следующей недели в Москву придет настоящая осень.
Во вторник, 11 сентября, в городе пройдут небольшие дожди, однако будет тепло, около +20 ... +25°C. "По предварительным прогнозам, 12 сентября также пройдут дожди, столбик термометра опустится до 16-21 градуса. Циклон может стать причиной понижения температуры", – рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
До 11 сентября в Москве будет тепло и солнечно, температура воздуха до +23 ... +26°C. Дождей не ожидается, ветер будет дуть слабый, 3-8 м/с, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет повышенным – 754 мм ртутного столба.
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