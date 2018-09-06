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В столицу идут дожди и холода

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наслаждаться теплом горожане будут недолго

Летняя жара продолжает радовать москвичей, однако уже в начале следующей недели в Москву придет настоящая осень.

Во вторник, 11 сентября, в городе пройдут небольшие дожди, однако будет тепло, около +20 ... +25°C. "По предварительным прогнозам, 12 сентября также пройдут дожди, столбик термометра опустится до 16-21 градуса. Циклон может стать причиной понижения температуры", – рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

До 11 сентября в Москве будет тепло и солнечно, температура воздуха до +23 ... +26°C. Дождей не ожидается, ветер будет дуть слабый, 3-8 м/с, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет повышенным – 754 мм ртутного столба.

Валентина МАЙОРОВА
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