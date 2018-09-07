Аномальная погода порадует москвичей в выходные

В День города жители столицы обойдутся без зонтов и курток

Москвичи, собравшиеся провести эти выходные на праздничных улицах города, могут не брать с собой теплую одежду. В столице будет по-летнему тепло и сухо. Кажется, осень не собирается вступать в свои права.

Синоптики сообщили, что средняя суточная температура превысит климатическую норму почти на 5°С.

В пятницу, 7 сентября, и выходные 8 и 9 сентября погода в столице будет устойчива. Днем столбики термометров поднимутся до +23 ... +25°С. Ночами температура опустится до +11 ... +13°С. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

Такая погода, по мнению сотрудников погодного центра "Фобос", является аномально теплой, пишет РИА "Новости".