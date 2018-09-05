Технология блокчейн сделает космос доступнее

Развитие различных отраслей идет активнее при применении передовых технологий

Как избавиться от централизации и сделать более доступными всевозможные ресурсы, обсуждали на этой неделе участники форума Future of Space & Astronomy, состоявшегося в Москве в рамках проекта SHULGIN 2.0.3.5. Ведущие мировые эксперты и инвесторы, в том числе основатель фонда "Haven Capital" Габриэль Дельгадо, бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин, создатель уникального научного-космического центра Observatory Astronomic of Guatemala (Астрономическая обсерватория Гватемалы) Эмилио Ева, делились своим опытом и идеями по применению децентрализованных технологий.

Специалисты уверены: повсеместное внедрение технологии блокчейн, роботизации и софтверизации приведет к резкому росту экономики, до 50% в отдельных секторах. Ведь что такое блокчейн? Многие воспринимают это в связке с криптовалютой. Между тем финансы – лишь одна из областей применения данной технологии. Блокчейн – это глобальная цифровая база данных, у которой нет центра, но есть защита прав собственности.

Иначе говоря, это множество блоков информации, которые постоянно пополняются и доступны всем желающим. Причем пользователям не нужны услуги посредников – связь между участниками общения выстраивается напрямую. Таким образом, эпоха централизации – финансов, ресурсов, власти – уходит в прошлое. Ей на смену приходит децентрализация. Яркий пример тому – развитие космической индустрии.

Весной этого года стало известно, что NASA выделило грант на разработку автономного космического аппарата, который способен принимать решения с помощью технологии блокчейн, то есть сможет самостоятельно обрабатывать информацию и уклоняться от космического мусора, создавать необходимую для своего обслуживания инфраструктуру и так далее.

Обратился к технологии блокчейн и такой гигант авиастроения, как Boeing. Компания работает над проектом беспилотных грузовиков, для безопасной эксплуатации которых нужны программы беспрепятственного доступа к различной информации и ее быстрая обработка в автоматическом режиме.

И это только начало, полагает Шульгин. По его мнению, уже в обозримом будущем человечество сможет начать добычу полезных ископаемых в космосе, управление которой будет устроено децентрализованно.

"Космос пойдет в массы, станет доступным. Когда-то и самолеты были чудом, полетать на нем мог далеко не каждый, теперь воспользоваться им могут все, – напомнил бизнесмен. – Децентрализация открывает и колоссальные возможности для самого широкого круга инвесторов. Любой человек сможет напрямую поучаствовать в финансировании заинтересовавших его инициатив, сделать это без участия посредников", – пояснил венчурный инвестор.

Надо сказать, в настоящее время уже есть проекты, которые успешно используют децентрализованные технологии для привлечения инвесторов. Это, в частности, Гватемальская астрономическая обсерватория (ГАО). Как рассказал ее инициатор и соинвестор Эмилио Ева, размещается ГАО очень удачно. Гватемала находится на стыке двух континентов – Северной и Южной Америки. Благодаря этому из расположенной на ее территории обсерватории можно видеть 95% звездного неба.

Сейчас задача бизнесмена – превратить ГАО в научно-исследовательский центр, который станет точкой притяжения не только астрономов, но и ученых, разработчиков новых технологий, предпринимателей со всего мира.

"Гватемальская обсерватория станет перекрестком, где соединяются разные культуры, знания и идеи", – подчеркнул Ева. Он указал, что с помощью его проекта люди смогут реализовать свои стремления по изучению и покорению космоса, а также объединить данные об изменении климата, наследии древних цивилизаций. А инвесторы и инициаторы стартапов смогут встречаться на этой платформе и реализовывать самые грандиозные замыслы.

В целом использование технологии блокчейна пойдет на пользу всем людям, убежден основатель фонда Haven Capital, инвестор инфраструктурных и космических проектов в Центральной и Латинской Америке Габриэль Дельгадо. По его мнению, главное – дать людям условия для раскрытия их потенциала, и тогда повышение всеобщего благосостояния будет обеспечено.

"Мы сотрудничаем с правительствами, чтобы улучшить стандарты жизни народов путем создания центров процветания, привлечения инвестиций, реализации инновационных проектов в управлении, создания новых рабочих мест, обеспечения высокого уровня безопасности, – поделился опытом Дельгадо. – Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали лучшие умы со всего мира". Он подчеркнул, что безопасность, богатство и инновации всегда идут в комплексе: без одного невозможно другое.

Shulgin 2.0.3.5 – масштабный проект, объединяющий ведущих мировых экспертов. Их цель – найти глобальные методы развития общества, преобразовать геополитику, индустрии и образ жизни людей к 2035 году. Ранее в Москве в рамках проекта уже состоялась конференция по токен-экономике, а также обсуждение внедрения технологии блокчейна в кинематограф и другие сферы индустрии.