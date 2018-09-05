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Володин предложил капитально перестроить школу в Самойловке

Фото: Пресс-служба
Появится в поселке и современный спортивный комплекс

Дети поселка Самойловка Саратовской области скоро будут ходить в обновленную школу с удобной планировкой. Вопрос о реконструкции учебного заведения поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. В среду, 5 сентября, он находится с рабочим визитом в регионе.

В ходе поездки глава нижней палаты парламента посетил школу №1 Самойловки, где обучаются 500 человек. Местные педагоги обратили внимание Володина на то, что поселок остро нуждается в спортивной площадке, где могли бы заниматься и школьники, и воспитанники местного детско-юношеского спортивного учреждения.

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Володин на просьбу откликнулся и предложил устроить спорткомплекс открытого типа в рамках благотворительного проекта, с помощью которого в Саратовской области уже появились замечательные площадки. Обрадованные преподаватели повели спикера на экскурсию по школе. Побывав в учебных классах, столовой, музее школы, которой в этом году исполняется уже 50 лет, Володин вынес вердикт – необходим ремонт. 

Фото: saratov.gov.ru

"Это самая большая и самая загруженная школа райцентра. Ее необходимо капитально отремонтировать", – указал он. Причем нужно не только менять полы и окна, красить стены и закупать новую мебель. Следует пересмотреть и планировку помещений, в частности, перенести столовую на 1-й этаж, устроить зал для занятия хореографией, предусмотреть классы для научных дисциплин, а для младших школьников соорудить игровую зону.

Фото: saratov.gov.ru

"Сделаем все, чтобы ваша школа стала современной", – пообещал Володин. Он поручил местной администрации разработать план работ, чтобы уже следующим летом приступить к ремонту.

Фото: saratov.gov.ru

Ранее спикер побывал в поселке Романовка, где осмотрел новый спортивный комплекс, построенный в рамках его благотворительного проекта. Аналогичные площадки уже открыты в Озинском и Александрово-Гайском районах Саратовской области, а также в городе Балаково на территории 27-й и 39-й школ города Саратова.

Николай ВИКТОРОВ
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