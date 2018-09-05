Володин предложил создавать условия для молодежи в регионах

Молодые специалисты на местах помогут поднять экономику

Необходимо создавать условия для реализации человеческого потенциала. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В среду, 5 сентября, он посетил с рабочим визитом Саратовскую область. В частности, побывал в Романовском районе, где осмотрел новый спортивный комплекс.

Данный благотворительный проект был реализован по инициативе Володина, к которому в конце мая этого года обратились местные жители и педагоги. Они указали, что в рабочем поселке Романовка есть единственная общеобразовательная школа на 580 учеников, рядом действует спортивная школа. Но ни одно, ни другое учреждение не имели оборудованного спортивного комплекса открытого типа.

Благодаря поддержке спикера ГД, уже в начале июня стартовали строительные работы, и меньше чем через 3 месяца комплекс был сдан. Теперь около 1000 детей, проживающих в поселке, могут заниматься спортом на футбольном поле с всепогодным покрытием, площадках для волейбола и баскетбола, беговых дорожках.

Дети в восторге, рассказали Володину тренеры. Теперь мечта жителей – бассейн. Председатель ГД идею одобрил и поручил главе района проработать ее. Ведь благоприятные условия для развития детей – это фактор, влияющий на будущее региона.

"У района есть большие перспективы в развитии экономики и сельского хозяйства. Но для этого необходимо развивать инфраструктуру, строить качественные дороги и решать проблему кадров", – подчеркнул Володин. Он отметил, что 85% выпускников школы в Романовке поступают в вузы, но после обучения в родной поселок возвращается лишь 10%. И так происходит повсеместно.



"Эту ситуацию нужно менять. Для этого необходимо разработать программу улучшения отдаленных районов. Это касается не только Романовского, но и Перелюбского, Алгайского, Озинского, Турковского, Самойловского мунициальных районов", - указал спикер. Он призвал местные власти постоянно работать над улучшением инфраструктуры, условиями труда, развития малого бизнеса. Ведь если человек сможет реализовать себе на месте, его труд пойдет на благо экономики региона.

Благотворительный проект по строительству спортивных комплексов открытого типа уже реализован Володиным в Озинском и Александрово-Гайском районах Саратовской области, а также в городе Балаково на территории 27-ой школы и 39 школы города Саратова, напоминает издание "Взгляд-инфо".

Помимо поселка Романовка, спикер посетит Самойловский район, а также Комсомольский поселок, поселок Юриш и жилой район "Солнечный-2" в Саратове.

