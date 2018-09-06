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Интернет рухнет 11 октября

Фото: pixabay.com
Пользователей предупредили о глобальных проблемах с выходом в Сеть

Перекодирование системы защиты доменных имен может вызвать серьезные сбои в работе интернета. Об этом предупредили в Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Замена криптографических ключей запланирована на 11 октября. Однако эта дата предварительная. Точное время будет выбрано на заседании корпорации в середине следующей недели.

Поскольку такая процедура будет проводиться впервые, никто не может с точностью сказать, как все будет происходить. Сама организация отмечает, что скорость передачи данных в Сети может снизиться, некоторые сайты временно окажутся недоступны, поисковые системы могут "потерять" какую-то информацию, может "слететь" синхронизация времени.

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Впрочем, эксперты надеются, что для большинства пользователей событие пройдет незаметно. Как отметил в комментарии РБК директор Координационного центра доменов RU/.РФ Андрей Воробьев, многие крупные операторы связи уже имеют все необходимые настройки, поэтому смогут пережить обновление кодировки безболезненно.

Вера СВЕТЛОВА
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