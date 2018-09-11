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Завершивший карьеру Виктор Ан сдает в аренду свою квартиру

Виктор Ан. Фото: GLOBAL LOOK press/Harry E. Walker
Апартаменты, которые он получил после победы в Олимпиаде-2014, появились на сайте недвижимости

Квартиру в элитном жилом комплексе в Петербурге можно снять за 50 тыс. рублей. В пользу того, что это именно "олимпийские" апартаменты, говорят характеристики, размещенные в объявлении. Которое, кстати, появилось незадолго до того, как Ан рассказал о своем отъезде из России, отмечает "Собеседник".

"Смотреть можно с 11 сентября! На длительный срок сдается видовая 3-комнатная квартира с евро-ремонтом в ЖК "Князь Александр Невский", – говорится в объявлении.

Напомним, о завершении карьеры Виктора Ана стало известно 5 сентября. Спортсмен в 2006 г. выступал на Олимпиаде в составе южнокорейской сборной, но в 2014-м представлял нашу страну. На Игры в Пхёнчхане он не попал из-за скандала с допингом.

Виктория БАЛАЯН
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