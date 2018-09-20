Украинцы по сложившейся традиции забрасывают соцсети фейковой информацией, чтобы очернить Россию

Политические "разборки" не обошли стороной недавнюю трагедию. Украинские соцсети пестрят рассуждениями о российской вине в гибели Ил-20. Якобы Москва "пожертвовала" самолетом-разведчиком и пятнадцатью офицерами, чтобы воплотить в жизнь свои политические задумки.

Однако всю информацию со стороны Незалежной следует делить надвое. Ее слова последних лет – это окончательная стадия шизофрении, полагает военный эксперт, начальник аналитического отдела журнала "Солдаты России" Анатолий Матвийчук.

"Все то, что белое, у них черное. Что бы ни было, самое главное, чтобы было плохо России. Давайте развернемся на 180 градусов и то же самое, скажем, что все то, что говорит Украина в отношении России, – это зеркальное отображении той клики, которая сейчас находится у власти", – пояснил эксперт в интервью "Царьграду".

Что касается западных вбросов, то тут нет ничего удивительного, поскольку на протяжении нескольких веков Европа с товарищами подогревает русофобские настроения на международной арене.

"Запад есть Запад", – напомнил Матвийчук, добавив, что там болеют "антируссизмом уже более тысячи лет".

"Все события, которые так или иначе направлены на интересы России, она переоцениваются с точки зрения, как можно нагадить России. Стойкое выражение "англичанка гадит" уже идет на протяжении последних двухсот лет. Я рассматриваю все эти заявления с точки зрения пропаганды и антироссийского курса Украины и остальных саксонских государств", – заключил военный эксперт.

Впрочем, переврать информацию о случившемся в Сирии злопыхателям вряд ли удастся, поскольку превратить фейки в правду невозможно технически. К тому же в Минобороны РФ дали четкие разъяснения о том, что произошло с Ил-20.

"Здесь произошла роковая ошибка. Я уже говорил, что виноваты израильские ВВС. Если вы занимаетесь стрельбой, представьте себе, что вы делаете упреждение на движущуюся цель. Также здесь было сделано упреждение на стрельбу сирийских С-200, которые старые, плохо управляются. То есть довести Ил-20 в ту точку, в которую должен выстрелить С-200, их вели четыре израильских F-16. И мое глубокое убеждение: корректировал все движение французский эсминец, который стоял на рейде", – подытожил Матвийчук.

Между тем на волне вбросов "неравнодушных" зародились сомнения среди военных в отставке. Одна из совершенно беспочвенных версий гласит, что вина за инцидент лежит на российском командовании. Такую мысль озвучил военный летчик в отставке Виктор Алкснис.

"Израиль пытаются привязать к произошедшему, чтобы снять ответственность с нашего руководства. Но с инженерной точки зрения не могли они отвлечь ракету на наш Ил-20", – цитирует его "Национальная служба новостей".

Связь с Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени в понедельник, 17 сентября, в 35 км от побережья Сирии. В Минобороны РФ полагают, что израильские военные, прикрываясь российским самолетом-разведчиком, подставили его под удар сирийской ПВО, предупредив о планируемой операции наше командование всего за минуту до начала. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил вину за случившееся на израильскую сторону, которая, в свою очередь, перекладывает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".