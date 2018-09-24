Лживая "Мисс Украина" лишилась короны

Пробиться к титулу конкурсантке помогла близость к администрации Порошенко

Звание самой красивой девушки Украины снова вакантно. Победительницу конкурса "Мисс Украина – 2018" Веронику Дидусенко лишили титула за обман организаторов, сама же она должна вернуть корону. Об этом объявила исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе.

Оказалось, что прошлое 23-летней красавицы не соответствует правилам смотра. Согласно требованиям, девушки не должны состоять сейчас или в прошлом в браке и иметь детей. Для таких дам предусмотрен свой конкурс – "Миссис Украина".

Дидусенко же не только скрыла развод, но и фактически публично отказалась от 4-летнего сына, подтвердив организаторам, что у нее нет детей, пишет УНИАН.

Более того, оказалось, что нынешний кавалер Дидусенко – основатель и управляющий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка, который по совместительству является внештатным советником главы Администрации президента Украины, сообщает "Страна.ua". Вероятно, это помогло ей попасть на конкурс без проверки анкетных данных.

Курочка уже прокомментировал дисквалификацию возлюбленной, назвав пункт о материнстве в правилах конкурса "дискриминационным".

Тем временем Украине нужно срочно определяться с новой первой красавицей нации, чтобы она смогла принять участие в конкурсе "Мисс Мира", который состоится 8 декабря в Китае.