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Россиян обманывают с дорогими консервами

Фото: pixabay.com
В банках обнаружили дешевые заменители

Супы и салаты из лососевых рыб любит, наверное, большинство россиян. Эксперты Роскачества решили выяснить, какое сырье кладут производители консервов в банки с продукцией.

Они протестировали образцы от 23 предприятий по 38 показателям качества и безопасности.

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Оказалось, что в консервах трех брендов более дорогую рыбу (нерку и кижуч) заменили на дешевую горбушу. Таким образом производители получают дополнительную прибыль. "Получая горбушу вместо более дорогих видов лососевых, потребитель переплачивает. К тому же консервированные нерка, кета и кижуч, по сравнению с горбушей, имеют несколько лучшие органолептические показатели", – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в образцах девяти торговых марок обнаружены личинки паразитов. Эксперты отметили, что такая продукция не опасна для потребителя, но знак качества этим предприятиям уже не получить.

Тем не менее в консервах не обнаружили токсичных элементов, например, мышьяка, свинца, ртути или пестицидов. Также специалисты не нашли плесневых грибов, дрожжей или клостридий, в том числе способных вызвать ботулизм.

В ведомстве рассказали, что при производстве деликатесов консерванты не используются. "Рыбу помещают в упаковку, герметично укупоривают и подвергают тепловой обработке выше 100°C, что обеспечивает полную гибель всех микроорганизмов. Благодаря герметичной упаковке микрофлора внутрь упаковки попасть не может, что и придает консервам стойкость при хранении в течение длительного времени без использования консервантов", – отметила заместитель руководителя Центра организации лабораторных исследований по вопросам качества рыбной продукции ФГБНУ "ВНИРО" Любовь Абрамова.

Однако продукция четырех торговых марок, по мнению экспертов, оказалась неприятна на вкус и запах. А еще 12 производителей не до конца очистили рыбу от чешуи.

Специалисты советуют при выборе деликатеса в первую очередь обращать внимание на цену продукта и не забывать проверять дату и место изготовления. По их мнению, лучше всего покупать консервы, произведенные недалеко от моря, пишет "Национальная служба новостей".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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