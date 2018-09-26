На Москву надвигается шквал

В ближайшие часы погода испытает горожан на прочность

Главное управление МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с сильным ветром.

"В связи с выходом скандинавского циклона в период с 21:00 26 сентября до 21:00 27 сентября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с", – сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, ночью пройдет дождь, днем возможны небольшие осадки. Такая же погода ожидается и в Подмосковье.

Гидрометцентр отмечает, что 27 сентября в Москве и области сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Этот же прогноз распространяется и на ряд областей Центральной России: Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую и Тульскую.

Синоптики обещают, что 26 сентября дождей в Москве не будет, температура воздуха +10 ... +12°С, 27 и 28 сентября в городе будет дождливо, +11 ... +14°С. В субботу, 29 сентября, станет немного прохладнее, однако погода будет солнечной: +8 ... +10°С. В воскресенье, 30 сентября, будет ясная погода, без осадков, местами воздух прогреется до +13°С.



