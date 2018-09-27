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В выходные в Москву вернется солнце

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/ Сергей Ведяшкин
После проливных дождей погода порадует москвичей

Ясная солнечная погода придет в столицу и Подмосковье в субботу и воскресенье, 29 и 30 сентября.

"Осадков уже не ожидается, днем будет солнечно, температура воздуха в ночные часы будет слабо положительная, по области местами возможно понижение до минус 2 – минус 4 градусов", – рассказала РИА "Новости" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в выходные приблизится к климатической норме: 29 сентября ожидается до +10°С, 30 сентября до +12°С.

Однако в пятницу, 28 сентября, дождливая погода в столице сохранится. Столбики термометров покажут +12 ... +14°С, по области +10 ... +15°С. Порывы ветра будут достигать 20 м/с, жителей и гостей города просят быть осторожными.

Ненастная погода стоит в Москве почти всю неделю: в ночь на 27 сентября в Москве выпало 15% сентябрьской нормы осадков, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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